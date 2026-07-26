- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
133 (53.41%)
Убыточных трейдов:
116 (46.59%)
Лучший трейд:
633.24 AUD
Худший трейд:
-510.13 AUD
Общая прибыль:
7 680.67 AUD (347 027 pips)
Общий убыток:
-6 342.79 AUD (170 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (524.31 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 294.12 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
105.63%
Макс. загрузка депозита:
102.37%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
130 (52.21%)
Коротких трейдов:
119 (47.79%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
5.37 AUD
Средняя прибыль:
57.75 AUD
Средний убыток:
-54.68 AUD
Макс. серия проигрышей:
9 (-980.20 AUD)
Макс. убыток в серии:
-980.20 AUD (9)
Прирост в месяц:
28.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 045.12 AUD
Максимальная:
1 092.07 AUD (21.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.64% (1 092.07 AUD)
По эквити:
11.80% (574.48 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|227
|USDJPY.a
|14
|BTCUSD.a
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|1.1K
|USDJPY.a
|-120
|BTCUSD.a
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|175K
|USDJPY.a
|-1.9K
|BTCUSD.a
|3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +633.24 AUD
Худший трейд: -510 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +524.31 AUD
Макс. убыток в серии: -980.20 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
5K
AUD
AUD
3
0%
249
53%
106%
1.21
5.37
AUD
AUD
22%
1:30