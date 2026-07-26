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Сигналы / MetaTrader 5 / MedMed
Mehrdad Azizi

MedMed

Mehrdad Azizi
Mehrdad Azizi

Mehrdad Azizi

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 29%
ICMarketsAU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
133 (53.41%)
Убыточных трейдов:
116 (46.59%)
Лучший трейд:
633.24 AUD
Худший трейд:
-510.13 AUD
Общая прибыль:
7 680.67 AUD (347 027 pips)
Общий убыток:
-6 342.79 AUD (170 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (524.31 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 294.12 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
105.63%
Макс. загрузка депозита:
102.37%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
130 (52.21%)
Коротких трейдов:
119 (47.79%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
5.37 AUD
Средняя прибыль:
57.75 AUD
Средний убыток:
-54.68 AUD
Макс. серия проигрышей:
9 (-980.20 AUD)
Макс. убыток в серии:
-980.20 AUD (9)
Прирост в месяц:
28.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 045.12 AUD
Максимальная:
1 092.07 AUD (21.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.64% (1 092.07 AUD)
По эквити:
11.80% (574.48 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 227
USDJPY.a 14
BTCUSD.a 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 1.1K
USDJPY.a -120
BTCUSD.a 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 175K
USDJPY.a -1.9K
BTCUSD.a 3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +633.24 AUD
Худший трейд: -510 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +524.31 AUD
Макс. убыток в серии: -980.20 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 11:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 11:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 05:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 20:53
Share of trading days is too low
2026.07.26 20:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 19:52
Share of trading days is too low
2026.07.26 19:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 05:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 05:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 05:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MedMed
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
5K
AUD
3
0%
249
53%
106%
1.21
5.37
AUD
22%
1:30
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