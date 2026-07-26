- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
307
盈利交易:
161 (52.44%)
亏损交易:
146 (47.56%)
最好交易:
633.24 AUD
最差交易:
-510.13 AUD
毛利:
9 138.21 AUD (380 658 pips)
毛利亏损:
-8 096.71 AUD (191 602 pips)
最大连续赢利:
9 (524.31 AUD)
最大连续盈利:
1 294.12 AUD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
104.62%
最大入金加载:
102.37%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
128
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.95
长期交易:
160 (52.12%)
短期交易:
147 (47.88%)
利润因子:
1.13
预期回报:
3.39 AUD
平均利润:
56.76 AUD
平均损失:
-55.46 AUD
最大连续失误:
10 (-709.09 AUD)
最大连续亏损:
-980.20 AUD (9)
每月增长:
21.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 045.12 AUD
最大值:
1 092.07 AUD (21.64%)
相对跌幅:
结余:
21.64% (1 092.07 AUD)
净值:
11.80% (574.48 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|285
|USDJPY.a
|14
|BTCUSD.a
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|905
|USDJPY.a
|-120
|BTCUSD.a
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|187K
|USDJPY.a
|-1.9K
|BTCUSD.a
|3.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +633.24 AUD
最差交易: -510 AUD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +524.31 AUD
最大连续亏损: -709.09 AUD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
4.7K
AUD
AUD
3
0%
307
52%
105%
1.12
3.39
AUD
AUD
22%
1:30