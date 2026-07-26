- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
62 (74.69%)
Убыточных трейдов:
21 (25.30%)
Лучший трейд:
110.80 USD
Худший трейд:
-127.10 USD
Общая прибыль:
1 831.85 USD (22 459 pips)
Общий убыток:
-628.21 USD (9 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (669.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.95 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.08%
Макс. загрузка депозита:
99.75%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
45 (54.22%)
Коротких трейдов:
38 (45.78%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
14.50 USD
Средняя прибыль:
29.55 USD
Средний убыток:
-29.91 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-436.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-436.15 USD (10)
Прирост в месяц:
4.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.45 USD
Максимальная:
438.45 USD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (437.25 USD)
По эквити:
1.96% (494.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.80 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +669.95 USD
Макс. убыток в серии: -436.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
2
0%
83
74%
2%
2.91
14.50
USD
USD
2%
1:30