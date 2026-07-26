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Сигналы / MetaTrader 5 / GL25K1
Samuel Nicolas Quezada Encarnacion

GL25K1

Samuel Nicolas Quezada Encarnacion
Samuel Nicolas Quezada Encarnacion

Samuel Nicolas Quezada Encarnacion

Professional trader since 2019, with solid expertise in forex, indices, stocks, and cryptocurrencies. My trading style is rooted in advanced methodologies such as ICT (Inner Circle Trader), price action, Smart Money Concepts (SMC), and related strategies—allowing me to trade with precision
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
GetLeveraged-Trade
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
62 (74.69%)
Убыточных трейдов:
21 (25.30%)
Лучший трейд:
110.80 USD
Худший трейд:
-127.10 USD
Общая прибыль:
1 831.85 USD (22 459 pips)
Общий убыток:
-628.21 USD (9 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (669.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.95 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.08%
Макс. загрузка депозита:
99.75%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
45 (54.22%)
Коротких трейдов:
38 (45.78%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
14.50 USD
Средняя прибыль:
29.55 USD
Средний убыток:
-29.91 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-436.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-436.15 USD (10)
Прирост в месяц:
4.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.45 USD
Максимальная:
438.45 USD (1.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (437.25 USD)
По эквити:
1.96% (494.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.80 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +669.95 USD
Макс. убыток в серии: -436.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 02:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 00:54
Share of trading days is too low
2026.07.27 00:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 23:54
Share of trading days is too low
2026.07.26 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 01:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 01:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 01:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 01:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 01:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GL25K1
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
26K
USD
2
0%
83
74%
2%
2.91
14.50
USD
2%
1:30
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