- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
62 (74.69%)
亏损交易:
21 (25.30%)
最好交易:
110.80 USD
最差交易:
-127.10 USD
毛利:
1 831.85 USD (22 459 pips)
毛利亏损:
-628.21 USD (9 517 pips)
最大连续赢利:
24 (669.95 USD)
最大连续盈利:
669.95 USD (24)
夏普比率:
0.40
交易活动:
2.08%
最大入金加载:
99.75%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
2.75
长期交易:
45 (54.22%)
短期交易:
38 (45.78%)
利润因子:
2.92
预期回报:
14.50 USD
平均利润:
29.55 USD
平均损失:
-29.91 USD
最大连续失误:
10 (-436.15 USD)
最大连续亏损:
-436.15 USD (10)
每月增长:
4.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
438.45 USD
最大值:
438.45 USD (1.75%)
相对跌幅:
结余:
1.75% (437.25 USD)
净值:
1.96% (494.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.80 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +669.95 USD
最大连续亏损: -436.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GetLeveraged-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
2
0%
83
74%
2%
2.91
14.50
USD
USD
2%
1:30