- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
27 (57.44%)
Убыточных трейдов:
20 (42.55%)
Лучший трейд:
125.97 EUR
Худший трейд:
-82.14 EUR
Общая прибыль:
808.42 EUR (80 299 pips)
Общий убыток:
-360.58 EUR (23 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (191.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
191.63 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.84%
Макс. загрузка депозита:
37.36%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
30 (63.83%)
Коротких трейдов:
17 (36.17%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
9.53 EUR
Средняя прибыль:
29.94 EUR
Средний убыток:
-18.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-118.46 EUR (2)
Прирост в месяц:
22.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.54 EUR
Максимальная:
203.89 EUR (10.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.18% (203.89 EUR)
По эквити:
3.79% (72.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|21
|WS30
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|502
|USDJPY
|122
|WS30
|-112
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|USDJPY
|5.8K
|WS30
|-602
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.97 EUR
Худший трейд: -82 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +191.63 EUR
Макс. убыток в серии: -45.84 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
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The second multi-strategy algo produce by our MSP AI agent
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
2
100%
47
57%
54%
2.24
9.53
EUR
EUR
10%
1:200