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Сигналы / MetaTrader 5 / MSPAlpha2
Christophe Pa Trouillas

MSPAlpha2

Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas

Christophe Pa Trouillas

4.6 (107)
👨‍💻 О HAC
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MetaSignalsPro возглавляет команда профессиональных системных трейдеров и риск-менеджеров с более чем 15-летним опытом реальной торговли.
22 продукта 8 сигналов 1 тема 24 комментария
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 22%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
27 (57.44%)
Убыточных трейдов:
20 (42.55%)
Лучший трейд:
125.97 EUR
Худший трейд:
-82.14 EUR
Общая прибыль:
808.42 EUR (80 299 pips)
Общий убыток:
-360.58 EUR (23 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (191.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
191.63 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.84%
Макс. загрузка депозита:
37.36%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
30 (63.83%)
Коротких трейдов:
17 (36.17%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
9.53 EUR
Средняя прибыль:
29.94 EUR
Средний убыток:
-18.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-118.46 EUR (2)
Прирост в месяц:
22.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.54 EUR
Максимальная:
203.89 EUR (10.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.18% (203.89 EUR)
По эквити:
3.79% (72.79 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 21
WS30 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 502
USDJPY 122
WS30 -112
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
USDJPY 5.8K
WS30 -602
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.97 EUR
Худший трейд: -82 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +191.63 EUR
Макс. убыток в серии: -45.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 253
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 11...
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The second multi-strategy algo produce by our MSP AI agent
Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 20:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 20:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MSPAlpha2
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
2.4K
EUR
2
100%
47
57%
54%
2.24
9.53
EUR
10%
1:200
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