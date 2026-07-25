- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
28 (53.84%)
亏损交易:
24 (46.15%)
最好交易:
125.97 EUR
最差交易:
-82.14 EUR
毛利:
812.55 EUR (80 787 pips)
毛利亏损:
-397.01 EUR (26 862 pips)
最大连续赢利:
6 (54.98 EUR)
最大连续盈利:
191.63 EUR (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
51.28%
最大入金加载:
37.36%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.04
长期交易:
31 (59.62%)
短期交易:
21 (40.38%)
利润因子:
2.05
预期回报:
7.99 EUR
平均利润:
29.02 EUR
平均损失:
-16.54 EUR
最大连续失误:
5 (-45.84 EUR)
最大连续亏损:
-118.46 EUR (2)
每月增长:
20.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
200.54 EUR
最大值:
203.89 EUR (10.18%)
相对跌幅:
结余:
10.18% (203.89 EUR)
净值:
3.79% (72.79 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|USDJPY
|24
|WS30
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|481
|USDJPY
|105
|WS30
|-112
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|USDJPY
|5.1K
|WS30
|-602
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.97 EUR
最差交易: -82 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +54.98 EUR
最大连续亏损: -45.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
3
100%
52
53%
51%
2.04
7.99
EUR
EUR
10%
1:200