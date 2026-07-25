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Christophe Pa Trouillas

MSPAlpha2

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4.6 (107)
👨‍💻 关于我们
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MetaSignalsPro 由一支经验丰富的系统化交易员和风险管理者团队领导，他们拥有超过15年的实盘市场经验。
我们以严谨的态度设计、测试和运行我们的系统，因为我们首先会将它们用于我们自己的资金。
团队的哲学本质上是保守的：我们将稳健性、可控的风险和可重复性置于激进的业绩目标之上。
🎯 我们的使命
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22 产品 8 信号 1 主题 24 评论
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可靠性
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
52
盈利交易:
28 (53.84%)
亏损交易:
24 (46.15%)
最好交易:
125.97 EUR
最差交易:
-82.14 EUR
毛利:
812.55 EUR (80 787 pips)
毛利亏损:
-397.01 EUR (26 862 pips)
最大连续赢利:
6 (54.98 EUR)
最大连续盈利:
191.63 EUR (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
51.28%
最大入金加载:
37.36%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.04
长期交易:
31 (59.62%)
短期交易:
21 (40.38%)
利润因子:
2.05
预期回报:
7.99 EUR
平均利润:
29.02 EUR
平均损失:
-16.54 EUR
最大连续失误:
5 (-45.84 EUR)
最大连续亏损:
-118.46 EUR (2)
每月增长:
20.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
200.54 EUR
最大值:
203.89 EUR (10.18%)
相对跌幅:
结余:
10.18% (203.89 EUR)
净值:
3.79% (72.79 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 25
USDJPY 24
WS30 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 481
USDJPY 105
WS30 -112
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 49K
USDJPY 5.1K
WS30 -602
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +125.97 EUR
最差交易: -82 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +54.98 EUR
最大连续亏损: -45.84 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 253
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
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The second multi-strategy algo produce by our MSP AI agent
没有评论
2026.08.06 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 20:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 20:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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MSPAlpha2
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21%
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0
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2.4K
EUR
3
100%
52
53%
51%
2.04
7.99
EUR
10%
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