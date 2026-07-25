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- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
65 (80.24%)
Убыточных трейдов:
16 (19.75%)
Лучший трейд:
54.52 AUD
Худший трейд:
-16.54 AUD
Общая прибыль:
459.42 AUD (17 766 pips)
Общий убыток:
-146.17 AUD (8 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (109.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
149.64 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
34 (41.98%)
Коротких трейдов:
47 (58.02%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
3.87 AUD
Средняя прибыль:
7.07 AUD
Средний убыток:
-9.14 AUD
Макс. серия проигрышей:
8 (-89.92 AUD)
Макс. убыток в серии:
-89.92 AUD (8)
Прирост в месяц:
3.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
89.92 AUD (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.90% (89.92 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|238
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.52 AUD
Худший трейд: -17 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +109.45 AUD
Макс. убыток в серии: -89.92 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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|0.00 × 5
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|0.00 × 1
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|3.46 × 13
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