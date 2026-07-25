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Сигналы / MetaTrader 5 / Little turtle
Jie Fei

Little turtle

Jie Fei
Jie Fei

Jie Fei

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 3%
GoMarkets-Live
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
65 (80.24%)
Убыточных трейдов:
16 (19.75%)
Лучший трейд:
54.52 AUD
Худший трейд:
-16.54 AUD
Общая прибыль:
459.42 AUD (17 766 pips)
Общий убыток:
-146.17 AUD (8 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (109.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
149.64 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
34 (41.98%)
Коротких трейдов:
47 (58.02%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
3.87 AUD
Средняя прибыль:
7.07 AUD
Средний убыток:
-9.14 AUD
Макс. серия проигрышей:
8 (-89.92 AUD)
Макс. убыток в серии:
-89.92 AUD (8)
Прирост в месяц:
3.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
89.92 AUD (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.90% (89.92 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 238
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.52 AUD
Худший трейд: -17 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +109.45 AUD
Макс. убыток в серии: -89.92 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
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0.00 × 1
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3.46 × 13
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3.67 × 3
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Trade gold only, with stop loss. Follow with confidence.
Нет отзывов
2026.07.25 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
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