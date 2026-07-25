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交易:
81
盈利交易:
65 (80.24%)
亏损交易:
16 (19.75%)
最好交易:
54.52 AUD
最差交易:
-16.54 AUD
毛利:
459.42 AUD (17 766 pips)
毛利亏损:
-146.17 AUD (8 974 pips)
最大连续赢利:
34 (109.45 AUD)
最大连续盈利:
149.64 AUD (7)
夏普比率:
0.35
交易活动:
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最大入金加载:
0.00%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
3.48
长期交易:
34 (41.98%)
短期交易:
47 (58.02%)
利润因子:
3.14
预期回报:
3.87 AUD
平均利润:
7.07 AUD
平均损失:
-9.14 AUD
最大连续失误:
8 (-89.92 AUD)
最大连续亏损:
-89.92 AUD (8)
每月增长:
2.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
89.92 AUD (0.90%)
相对跌幅:
结余:
0.90% (89.92 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|238
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +54.52 AUD
最差交易: -17 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
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