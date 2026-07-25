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Jie Fei

Little turtle

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65 (80.24%)
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16 (19.75%)
最好交易:
54.52 AUD
最差交易:
-16.54 AUD
毛利:
459.42 AUD (17 766 pips)
毛利亏损:
-146.17 AUD (8 974 pips)
最大连续赢利:
34 (109.45 AUD)
最大连续盈利:
149.64 AUD (7)
夏普比率:
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最近交易:
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平均持有时间:
19 分钟
采收率:
3.48
长期交易:
34 (41.98%)
短期交易:
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利润因子:
3.14
预期回报:
3.87 AUD
平均利润:
7.07 AUD
平均损失:
-9.14 AUD
最大连续失误:
8 (-89.92 AUD)
最大连续亏损:
-89.92 AUD (8)
每月增长:
2.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 238
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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2026.07.25 04:47
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2026.07.25 04:47
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