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Phatthadon Jedsadarom

PJ 4

Phatthadon Jedsadarom
Phatthadon Jedsadarom

Phatthadon Jedsadarom

0 отзывов
Надежность
141 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2023 672%
XMGlobal-MT5 9
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 662
Прибыльных трейдов:
1 597 (96.08%)
Убыточных трейдов:
65 (3.91%)
Лучший трейд:
149.60 USD
Худший трейд:
-122.10 USD
Общая прибыль:
3 217.70 USD (7 153 593 pips)
Общий убыток:
-398.46 USD (6 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
234 (605.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
706.79 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
10.12
Длинных трейдов:
1 658 (99.76%)
Коротких трейдов:
4 (0.24%)
Профит фактор:
8.08
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-165.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.73 USD (11)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.22%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.67 USD (14.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.64% (278.67 USD)
По эквити:
53.77% (1 633.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
OILCash 1482
BTCUSD 50
VIX-AUG25 41
Nestle 15
VIX-SEP25 13
VIX-APR25 8
VIX-JUN25 7
VIX-JUL25 7
VIX-NOV25 6
VIX-DEC25 6
Tesla 5
SOLUSD 5
VIX-MAR25 4
AmericanAirlines 4
VIX-OCT25 4
Intel 2
VIX-JAN26 2
VIX-FEB25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
OILCash 1.7K
BTCUSD 685
VIX-AUG25 -82
Nestle 337
VIX-SEP25 -118
VIX-APR25 13
VIX-JUN25 19
VIX-JUL25 -50
VIX-NOV25 6
VIX-DEC25 -7
Tesla 39
SOLUSD 79
VIX-MAR25 33
AmericanAirlines 27
VIX-OCT25 155
Intel 16
VIX-JAN26 8
VIX-FEB25 -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
OILCash 85K
BTCUSD 7M
VIX-AUG25 -1.9K
Nestle 5.5K
VIX-SEP25 -290
VIX-APR25 275
VIX-JUN25 573
VIX-JUL25 -695
VIX-NOV25 550
VIX-DEC25 -728
Tesla 3.9K
SOLUSD 4.4K
VIX-MAR25 226
AmericanAirlines 281
VIX-OCT25 287
Intel 560
VIX-JAN26 73
VIX-FEB25 -80
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.60 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +605.60 USD
Макс. убыток в серии: -165.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 19:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 19:41
A large drawdown may occur on the account again
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