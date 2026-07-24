Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 662
Прибыльных трейдов:
1 597 (96.08%)
Убыточных трейдов:
65 (3.91%)
Лучший трейд:
149.60 USD
Худший трейд:
-122.10 USD
Общая прибыль:
3 217.70 USD (7 153 593 pips)
Общий убыток:
-398.46 USD (6 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
234 (605.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
706.79 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
10.12
Длинных трейдов:
1 658 (99.76%)
Коротких трейдов:
4 (0.24%)
Профит фактор:
8.08
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-165.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.73 USD (11)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.22%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.67 USD (14.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.64% (278.67 USD)
По эквити:
53.77% (1 633.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|OILCash
|1482
|BTCUSD
|50
|VIX-AUG25
|41
|Nestle
|15
|VIX-SEP25
|13
|VIX-APR25
|8
|VIX-JUN25
|7
|VIX-JUL25
|7
|VIX-NOV25
|6
|VIX-DEC25
|6
|Tesla
|5
|SOLUSD
|5
|VIX-MAR25
|4
|AmericanAirlines
|4
|VIX-OCT25
|4
|Intel
|2
|VIX-JAN26
|2
|VIX-FEB25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|OILCash
|1.7K
|BTCUSD
|685
|VIX-AUG25
|-82
|Nestle
|337
|VIX-SEP25
|-118
|VIX-APR25
|13
|VIX-JUN25
|19
|VIX-JUL25
|-50
|VIX-NOV25
|6
|VIX-DEC25
|-7
|Tesla
|39
|SOLUSD
|79
|VIX-MAR25
|33
|AmericanAirlines
|27
|VIX-OCT25
|155
|Intel
|16
|VIX-JAN26
|8
|VIX-FEB25
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|OILCash
|85K
|BTCUSD
|7M
|VIX-AUG25
|-1.9K
|Nestle
|5.5K
|VIX-SEP25
|-290
|VIX-APR25
|275
|VIX-JUN25
|573
|VIX-JUL25
|-695
|VIX-NOV25
|550
|VIX-DEC25
|-728
|Tesla
|3.9K
|SOLUSD
|4.4K
|VIX-MAR25
|226
|AmericanAirlines
|281
|VIX-OCT25
|287
|Intel
|560
|VIX-JAN26
|73
|VIX-FEB25
|-80
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.60 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +605.60 USD
Макс. убыток в серии: -165.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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