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Phatthadon Jedsadarom

PJ 4

Phatthadon Jedsadarom
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可靠性
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增长自 2023 674%
XMGlobal-MT5 9
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 668
盈利交易:
1 602 (96.04%)
亏损交易:
66 (3.96%)
最好交易:
149.60 USD
最差交易:
-122.10 USD
毛利:
3 234.18 USD (7 154 121 pips)
毛利亏损:
-403.22 USD (6 438 pips)
最大连续赢利:
234 (605.60 USD)
最大连续盈利:
706.79 USD (72)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.73%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
13 天
采收率:
10.16
长期交易:
1 663 (99.70%)
短期交易:
5 (0.30%)
利润因子:
8.02
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-6.11 USD
最大连续失误:
11 (-165.73 USD)
最大连续亏损:
-165.73 USD (11)
每月增长:
3.78%
年度预测:
45.85%
算法交易:
11%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
278.67 USD (14.06%)
相对跌幅:
结余:
12.64% (278.67 USD)
净值:
53.77% (1 633.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
OILCash 1487
BTCUSD 50
VIX-AUG25 41
Nestle 15
VIX-SEP25 13
VIX-APR25 8
VIX-JUN25 7
VIX-JUL25 7
VIX-NOV25 6
VIX-DEC25 6
Tesla 5
SOLUSD 5
VIX-MAR25 4
AmericanAirlines 4
VIX-OCT25 4
Intel 2
VIX-JAN26 2
VIX-FEB25 1
BRENTCash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
OILCash 1.7K
BTCUSD 685
VIX-AUG25 -82
Nestle 337
VIX-SEP25 -118
VIX-APR25 13
VIX-JUN25 19
VIX-JUL25 -50
VIX-NOV25 6
VIX-DEC25 -7
Tesla 39
SOLUSD 79
VIX-MAR25 33
AmericanAirlines 27
VIX-OCT25 155
Intel 16
VIX-JAN26 8
VIX-FEB25 -16
BRENTCash -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
OILCash 85K
BTCUSD 7M
VIX-AUG25 -1.9K
Nestle 5.5K
VIX-SEP25 -290
VIX-APR25 275
VIX-JUN25 573
VIX-JUL25 -695
VIX-NOV25 550
VIX-DEC25 -728
Tesla 3.9K
SOLUSD 4.4K
VIX-MAR25 226
AmericanAirlines 281
VIX-OCT25 287
Intel 560
VIX-JAN26 73
VIX-FEB25 -80
BRENTCash -237
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.60 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +605.60 USD
最大连续亏损: -165.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.09 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 19:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 19:41
A large drawdown may occur on the account again
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