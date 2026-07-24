当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 668
盈利交易:
1 602 (96.04%)
亏损交易:
66 (3.96%)
最好交易:
149.60 USD
最差交易:
-122.10 USD
毛利:
3 234.18 USD (7 154 121 pips)
毛利亏损:
-403.22 USD (6 438 pips)
最大连续赢利:
234 (605.60 USD)
最大连续盈利:
706.79 USD (72)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.73%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
13 天
采收率:
10.16
长期交易:
1 663 (99.70%)
短期交易:
5 (0.30%)
利润因子:
8.02
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-6.11 USD
最大连续失误:
11 (-165.73 USD)
最大连续亏损:
-165.73 USD (11)
每月增长:
3.78%
年度预测:
45.85%
算法交易:
11%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
278.67 USD (14.06%)
相对跌幅:
结余:
12.64% (278.67 USD)
净值:
53.77% (1 633.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILCash
|1487
|BTCUSD
|50
|VIX-AUG25
|41
|Nestle
|15
|VIX-SEP25
|13
|VIX-APR25
|8
|VIX-JUN25
|7
|VIX-JUL25
|7
|VIX-NOV25
|6
|VIX-DEC25
|6
|Tesla
|5
|SOLUSD
|5
|VIX-MAR25
|4
|AmericanAirlines
|4
|VIX-OCT25
|4
|Intel
|2
|VIX-JAN26
|2
|VIX-FEB25
|1
|BRENTCash
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILCash
|1.7K
|BTCUSD
|685
|VIX-AUG25
|-82
|Nestle
|337
|VIX-SEP25
|-118
|VIX-APR25
|13
|VIX-JUN25
|19
|VIX-JUL25
|-50
|VIX-NOV25
|6
|VIX-DEC25
|-7
|Tesla
|39
|SOLUSD
|79
|VIX-MAR25
|33
|AmericanAirlines
|27
|VIX-OCT25
|155
|Intel
|16
|VIX-JAN26
|8
|VIX-FEB25
|-16
|BRENTCash
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILCash
|85K
|BTCUSD
|7M
|VIX-AUG25
|-1.9K
|Nestle
|5.5K
|VIX-SEP25
|-290
|VIX-APR25
|275
|VIX-JUN25
|573
|VIX-JUL25
|-695
|VIX-NOV25
|550
|VIX-DEC25
|-728
|Tesla
|3.9K
|SOLUSD
|4.4K
|VIX-MAR25
|226
|AmericanAirlines
|281
|VIX-OCT25
|287
|Intel
|560
|VIX-JAN26
|73
|VIX-FEB25
|-80
|BRENTCash
|-237
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.60 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +605.60 USD
最大连续亏损: -165.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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