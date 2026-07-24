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Сигналы / MetaTrader 5 / Veteran Army FX Moderate Risk
Seckin Erkut

Veteran Army FX Moderate Risk

Seckin Erkut
Seckin Erkut

Seckin Erkut

Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature.

I put my money where my mouth is, be sure to check the performance of my EAs through my signals.
2 кода 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2026 0%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
26 (55.31%)
Убыточных трейдов:
21 (44.68%)
Лучший трейд:
45.35 USD
Худший трейд:
-20.32 USD
Общая прибыль:
144.44 USD (15 023 pips)
Общий убыток:
-140.46 USD (10 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (28.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.69 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.60%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
57 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
22 (46.81%)
Коротких трейдов:
25 (53.19%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
5.56 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-42.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.00 USD (4)
Прирост в месяц:
0.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.56 USD
Максимальная:
54.01 USD (1.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (52.09 USD)
По эквити:
1.55% (78.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 9
EURCHF 9
EURUSD 7
AUDUSD 6
GBPUSD 5
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF -9
EURCHF 2
EURUSD 0
AUDUSD -3
GBPUSD 18
EURGBP -4
USDCAD -21
AUDJPY -2
GBPJPY -20
EURJPY 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF -727
EURCHF 319
EURUSD 505
AUDUSD 336
GBPUSD 1.8K
EURGBP -258
USDCAD -1.1K
AUDJPY -414
GBPJPY -3.2K
EURJPY 7.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.35 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +28.78 USD
Макс. убыток в серии: -42.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Live verification account for my Veteran Army FX portfolio EA (11 currency pairs, H4 timeframe). 

https://www.mql5.com/en/market/product/187339

It runs the exact build sold on the Market, on the Moderate preset, with zero manual interference.

What "zero interference" means here: no hidden updates to the logic, no discretionary risk changes when markets get loud or quiet, no pausing around news. Whatever the Moderate preset would trade is what this account trades — nothing more, nothing less.

No deposits, no withdrawals. Those distort the growth figure, so there will be none here and the number will mean what it says. The account will not be deleted or reset if it goes through a bad drawdown.

Decisions are made when an H4 bar closes, not on single ticks, so small differences between broker price feeds matter very little. On another regulated broker the results should look similar, even if individual fills are not the same.

Expect losing weeks; the strategy's own history contains them. Judge it over months.

Нет отзывов
2026.08.04 09:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 05:56
Share of trading days is too low
2026.07.27 05:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.07.24 16:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Veteran Army FX Moderate Risk
499 USD в месяц
0%
0
0
USD
5K
USD
3
100%
47
55%
100%
1.02
0.08
USD
2%
1:300
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