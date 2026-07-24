- Прирост
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- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|9
|EURCHF
|9
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|2
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-3
|GBPUSD
|18
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|-21
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|-20
|EURJPY
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|-727
|EURCHF
|319
|EURUSD
|505
|AUDUSD
|336
|GBPUSD
|1.8K
|EURGBP
|-258
|USDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|-414
|GBPJPY
|-3.2K
|EURJPY
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Live verification account for my Veteran Army FX portfolio EA (11 currency pairs, H4 timeframe).
https://www.mql5.com/en/market/product/187339
It runs the exact build sold on the Market, on the Moderate preset, with zero manual interference.
What "zero interference" means here: no hidden updates to the logic, no discretionary risk changes when markets get loud or quiet, no pausing around news. Whatever the Moderate preset would trade is what this account trades — nothing more, nothing less.
No deposits, no withdrawals. Those distort the growth figure, so there will be none here and the number will mean what it says. The account will not be deleted or reset if it goes through a bad drawdown.
Decisions are made when an H4 bar closes, not on single ticks, so small differences between broker price feeds matter very little. On another regulated broker the results should look similar, even if individual fills are not the same.
USD
USD
USD