- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
16.45 USD
Худший трейд:
-20.56 USD
Общая прибыль:
198.41 USD (863 760 pips)
Общий убыток:
-122.68 USD (244 022 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (165.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
165.51 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
76.55%
Макс. загрузка депозита:
2.76%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
14 (50.00%)
Коротких трейдов:
14 (50.00%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
2.70 USD
Средняя прибыль:
9.02 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-122.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.02 USD (6)
Прирост в месяц:
3.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
122.27 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (122.21 USD)
По эквити:
3.48% (75.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|76
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|620K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.45 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +165.51 USD
Макс. убыток в серии: -122.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
2
100%
28
78%
77%
1.61
2.70
USD
USD
6%
1:200