- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
22 (78.57%)
亏损交易:
6 (21.43%)
最好交易:
16.45 USD
最差交易:
-20.56 USD
毛利:
198.41 USD (863 760 pips)
毛利亏损:
-122.68 USD (244 022 pips)
最大连续赢利:
20 (165.51 USD)
最大连续盈利:
165.51 USD (20)
夏普比率:
0.22
交易活动:
79.61%
最大入金加载:
2.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.62
长期交易:
14 (50.00%)
短期交易:
14 (50.00%)
利润因子:
1.62
预期回报:
2.70 USD
平均利润:
9.02 USD
平均损失:
-20.45 USD
最大连续失误:
6 (-122.02 USD)
最大连续亏损:
-122.02 USD (6)
每月增长:
3.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
122.27 USD (5.62%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (122.21 USD)
净值:
3.48% (75.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|76
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|620K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.45 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +165.51 USD
最大连续亏损: -122.02 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
2
100%
28
78%
80%
1.61
2.70
USD
USD
6%
1:200