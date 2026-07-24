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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Hydra Bot Signal Live
Moreno Dainese

Gold Hydra Bot Signal Live

Moreno Dainese
Moreno Dainese

Moreno Dainese

3.9 (11)
5 продуктов 4 сигнала 5 тем 12 комментариев
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
10.50 EUR
Худший трейд:
-12.85 EUR
Общая прибыль:
28.86 EUR (3 353 pips)
Общий убыток:
-29.69 EUR (3 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (25.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.42 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.06 EUR
Средняя прибыль:
3.21 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-19.76 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.07 EUR
Максимальная:
26.97 EUR (9.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (26.94 EUR)
По эквити:
3.93% (11.05 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.50 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.42 EUR
Макс. убыток в серии: -19.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 02:01
Share of trading days is too low
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 02:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 01:00
Share of trading days is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 01:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 12:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 12:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 12:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Hydra Bot Signal Live
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
287
EUR
2
100%
13
69%
0%
0.97
-0.06
EUR
9%
1:500
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