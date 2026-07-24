- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
10.50 EUR
Худший трейд:
-12.85 EUR
Общая прибыль:
28.86 EUR (3 353 pips)
Общий убыток:
-29.69 EUR (3 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (25.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.42 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.06 EUR
Средняя прибыль:
3.21 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-19.76 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.07 EUR
Максимальная:
26.97 EUR (9.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (26.94 EUR)
По эквити:
3.93% (11.05 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.50 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.42 EUR
Макс. убыток в серии: -19.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
287
EUR
EUR
2
100%
13
69%
0%
0.97
-0.06
EUR
EUR
9%
1:500