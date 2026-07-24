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Moreno Dainese

Gold Hydra Bot Signal Live

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3.9 (11)
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增长自 2026 -10%
ICMarketsSC-MT5-3
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
15
盈利交易:
9 (60.00%)
亏损交易:
6 (40.00%)
最好交易:
10.50 EUR
最差交易:
-16.32 EUR
毛利:
28.86 EUR (3 353 pips)
毛利亏损:
-56.47 EUR (6 419 pips)
最大连续赢利:
7 (25.42 EUR)
最大连续盈利:
25.42 EUR (7)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.97
长期交易:
11 (73.33%)
短期交易:
4 (26.67%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-1.84 EUR
平均利润:
3.21 EUR
平均损失:
-9.41 EUR
最大连续失误:
3 (-19.76 EUR)
最大连续亏损:
-26.72 EUR (2)
每月增长:
-9.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.61 EUR
最大值:
28.51 EUR (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.89% (28.51 EUR)
净值:
3.93% (11.05 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -31
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
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最好交易: +10.50 EUR
最差交易: -16 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.42 EUR
最大连续亏损: -19.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
TitanFX-MT5-01
61.00 × 1
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没有评论
2026.08.05 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 02:01
Share of trading days is too low
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 02:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 01:00
Share of trading days is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 01:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 12:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 12:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 12:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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