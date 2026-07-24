- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
9 (60.00%)
亏损交易:
6 (40.00%)
最好交易:
10.50 EUR
最差交易:
-16.32 EUR
毛利:
28.86 EUR (3 353 pips)
毛利亏损:
-56.47 EUR (6 419 pips)
最大连续赢利:
7 (25.42 EUR)
最大连续盈利:
25.42 EUR (7)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.97
长期交易:
11 (73.33%)
短期交易:
4 (26.67%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-1.84 EUR
平均利润:
3.21 EUR
平均损失:
-9.41 EUR
最大连续失误:
3 (-19.76 EUR)
最大连续亏损:
-26.72 EUR (2)
每月增长:
-9.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.61 EUR
最大值:
28.51 EUR (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.89% (28.51 EUR)
净值:
3.93% (11.05 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.50 EUR
最差交易: -16 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.42 EUR
最大连续亏损: -19.76 EUR
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
260
EUR
EUR
3
100%
15
60%
0%
0.51
-1.84
EUR
EUR
10%
1:500