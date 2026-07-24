- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
50 (70.42%)
Убыточных трейдов:
21 (29.58%)
Лучший трейд:
59.37 USD
Худший трейд:
-42.78 USD
Общая прибыль:
388.81 USD (207 523 pips)
Общий убыток:
-527.85 USD (260 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (103.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.27 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
6.73%
Макс. загрузка депозита:
34.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
52 (73.24%)
Коротких трейдов:
19 (26.76%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.96 USD
Средняя прибыль:
7.78 USD
Средний убыток:
-25.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-264.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-264.65 USD (9)
Прирост в месяц:
-32.73%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.01 USD
Максимальная:
273.06 USD (56.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.63% (273.06 USD)
По эквити:
30.31% (104.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-139
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-53K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.37 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +103.90 USD
Макс. убыток в серии: -264.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-33%
0
0
USD
USD
287
USD
USD
3
81%
71
70%
7%
0.73
-1.96
USD
USD
57%
1:500