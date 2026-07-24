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Сигналы / MetaTrader 5 / EA SMG
Teerathad Booranawisedkul

EA SMG

Teerathad Booranawisedkul
Teerathad Booranawisedkul

Teerathad Booranawisedkul

4.7 (4)
Telegram : https://t.me/realmoney8899
26 продуктов 5 сигналов
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -33%
Exness-MT5Real24
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
50 (70.42%)
Убыточных трейдов:
21 (29.58%)
Лучший трейд:
59.37 USD
Худший трейд:
-42.78 USD
Общая прибыль:
388.81 USD (207 523 pips)
Общий убыток:
-527.85 USD (260 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (103.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.27 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
6.73%
Макс. загрузка депозита:
34.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
52 (73.24%)
Коротких трейдов:
19 (26.76%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-1.96 USD
Средняя прибыль:
7.78 USD
Средний убыток:
-25.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-264.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-264.65 USD (9)
Прирост в месяц:
-32.73%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.01 USD
Максимальная:
273.06 USD (56.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.63% (273.06 USD)
По эквити:
30.31% (104.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -139
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -53K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.37 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +103.90 USD
Макс. убыток в серии: -264.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 06:33
Share of trading days is too low
2026.07.24 06:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 05:31
Share of trading days is too low
2026.07.24 05:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA SMG
35 USD в месяц
-33%
0
0
USD
287
USD
3
81%
71
70%
7%
0.73
-1.96
USD
57%
1:500
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