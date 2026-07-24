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Teerathad Booranawisedkul

EA SMG

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26 产品 5 信号
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增长自 2026 -33%
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  • 结余
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  • 提取
交易:
75
盈利交易:
53 (70.66%)
亏损交易:
22 (29.33%)
最好交易:
59.37 USD
最差交易:
-42.78 USD
毛利:
408.07 USD (212 331 pips)
毛利亏损:
-547.10 USD (269 890 pips)
最大连续赢利:
10 (103.90 USD)
最大连续盈利:
104.27 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
6.73%
最大入金加载:
34.68%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
55 (73.33%)
短期交易:
20 (26.67%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.85 USD
平均利润:
7.70 USD
平均损失:
-24.87 USD
最大连续失误:
9 (-264.65 USD)
最大连续亏损:
-264.65 USD (9)
每月增长:
-32.73%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
215.01 USD
最大值:
273.06 USD (56.80%)
相对跌幅:
结余:
56.63% (273.06 USD)
净值:
30.31% (104.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -139
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -58K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
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最好交易: +59.37 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +103.90 USD
最大连续亏损: -264.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.04 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 06:33
Share of trading days is too low
2026.07.24 06:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 05:31
Share of trading days is too low
2026.07.24 05:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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