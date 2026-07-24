- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
53 (70.66%)
亏损交易:
22 (29.33%)
最好交易:
59.37 USD
最差交易:
-42.78 USD
毛利:
408.07 USD (212 331 pips)
毛利亏损:
-547.10 USD (269 890 pips)
最大连续赢利:
10 (103.90 USD)
最大连续盈利:
104.27 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
6.73%
最大入金加载:
34.68%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
55 (73.33%)
短期交易:
20 (26.67%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.85 USD
平均利润:
7.70 USD
平均损失:
-24.87 USD
最大连续失误:
9 (-264.65 USD)
最大连续亏损:
-264.65 USD (9)
每月增长:
-32.73%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
215.01 USD
最大值:
273.06 USD (56.80%)
相对跌幅:
结余:
56.63% (273.06 USD)
净值:
30.31% (104.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-139
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-58K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.37 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +103.90 USD
最大连续亏损: -264.65 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-33%
0
0
USD
USD
287
USD
USD
3
80%
75
70%
7%
0.74
-1.85
USD
USD
57%
1:500