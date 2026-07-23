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Сигналы / MetaTrader 5 / Funded Gold Scalper
Ian Plakushko

Funded Gold Scalper

Ian Plakushko
Ian Plakushko

Ian Plakushko

5 (1)
Всем привет!
Я занимаюсь трейдингом, разработкой алгоритмических торговых стратегий и созданием советников для MetaTrader. Мой опыт в разработке и тестировании торговых систем — более 5 лет.
2 продукта 2 сигнала
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
17 (85.00%)
Убыточных трейдов:
3 (15.00%)
Лучший трейд:
4.53 USD
Худший трейд:
-11.99 USD
Общая прибыль:
26.06 USD (2 649 pips)
Общий убыток:
-28.17 USD (2 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (9.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.04 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
89.67%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-9.39 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.99 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.80 USD
Максимальная:
12.02 USD (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.06% (12.02 USD)
По эквити:
19.47% (11.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -98
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.53 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.94 USD
Макс. убыток в серии: -11.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.31 12:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 10:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.23 23:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 23:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 23:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Funded Gold Scalper
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
48
USD
3
100%
20
85%
0%
0.92
-0.11
USD
20%
1:500
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