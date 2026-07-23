- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
17 (85.00%)
Убыточных трейдов:
3 (15.00%)
Лучший трейд:
4.53 USD
Худший трейд:
-11.99 USD
Общая прибыль:
26.06 USD (2 649 pips)
Общий убыток:
-28.17 USD (2 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (9.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.04 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
89.67%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-9.39 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.99 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.80 USD
Максимальная:
12.02 USD (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.06% (12.02 USD)
По эквити:
19.47% (11.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-98
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.53 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.94 USD
Макс. убыток в серии: -11.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
3
100%
20
85%
0%
0.92
-0.11
USD
USD
20%
1:500