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Ian Plakushko

Funded Gold Scalper

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5 (1)
Hello, everyone !
I am focused on trading, algorithmic trading strategies and the development of Expert Advisors for MetaTrader. I have more than 5 years of experience in developing and testing trading systems.
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可靠性
3
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
4.53 USD
最差交易:
-11.99 USD
毛利:
28.76 USD (2 922 pips)
毛利亏损:
-28.20 USD (2 747 pips)
最大连续赢利:
8 (9.94 USD)
最大连续盈利:
14.04 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.23%
最大入金加载:
89.67%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.05
长期交易:
10 (47.62%)
短期交易:
11 (52.38%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
1.60 USD
平均损失:
-9.40 USD
最大连续失误:
1 (-11.99 USD)
最大连续亏损:
-11.99 USD (1)
每月增长:
1.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.80 USD
最大值:
12.05 USD (20.11%)
相对跌幅:
结余:
20.06% (12.02 USD)
净值:
19.47% (11.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 175
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.53 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.94 USD
最大连续亏损: -11.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.31 12:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 10:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 10:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.23 23:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 23:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 23:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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