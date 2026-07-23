- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
4.53 USD
最差交易:
-11.99 USD
毛利:
28.76 USD (2 922 pips)
毛利亏损:
-28.20 USD (2 747 pips)
最大连续赢利:
8 (9.94 USD)
最大连续盈利:
14.04 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.23%
最大入金加载:
89.67%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.05
长期交易:
10 (47.62%)
短期交易:
11 (52.38%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
1.60 USD
平均损失:
-9.40 USD
最大连续失误:
1 (-11.99 USD)
最大连续亏损:
-11.99 USD (1)
每月增长:
1.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.80 USD
最大值:
12.05 USD (20.11%)
相对跌幅:
结余:
20.06% (12.02 USD)
净值:
19.47% (11.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|175
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.53 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.94 USD
最大连续亏损: -11.99 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
3
100%
21
85%
0%
1.01
0.03
USD
USD
20%
1:500