- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
57 (89.06%)
Убыточных трейдов:
7 (10.94%)
Лучший трейд:
142.18 USD
Худший трейд:
-29.77 USD
Общая прибыль:
1 632.58 USD (129 559 pips)
Общий убыток:
-118.16 USD (11 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (760.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
760.78 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
89.87%
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
50.87
Длинных трейдов:
51 (79.69%)
Коротких трейдов:
13 (20.31%)
Профит фактор:
13.82
Мат. ожидание:
23.66 USD
Средняя прибыль:
28.64 USD
Средний убыток:
-16.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.77 USD (1)
Прирост в месяц:
5.43%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.77 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.09% (23.17 USD)
По эквити:
15.32% (4 821.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.18 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +760.78 USD
Макс. убыток в серии: -29.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
3
89%
64
89%
90%
13.81
23.66
USD
USD
15%
1:500