- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
57 (89.06%)
亏损交易:
7 (10.94%)
最好交易:
142.18 USD
最差交易:
-29.77 USD
毛利:
1 632.58 USD (129 559 pips)
毛利亏损:
-118.16 USD (11 587 pips)
最大连续赢利:
19 (760.78 USD)
最大连续盈利:
760.78 USD (19)
夏普比率:
0.86
交易活动:
91.92%
最大入金加载:
1.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
20 小时
采收率:
50.87
长期交易:
51 (79.69%)
短期交易:
13 (20.31%)
利润因子:
13.82
预期回报:
23.66 USD
平均利润:
28.64 USD
平均损失:
-16.88 USD
最大连续失误:
1 (-29.77 USD)
最大连续亏损:
-29.77 USD (1)
每月增长:
5.43%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.77 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.09% (23.17 USD)
净值:
15.32% (4 821.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.18 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +760.78 USD
最大连续亏损: -29.77 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
5%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
3
89%
64
89%
92%
13.81
23.66
USD
USD
15%
1:500