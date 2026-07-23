- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
45 (75.00%)
Убыточных трейдов:
15 (25.00%)
Лучший трейд:
2.62 USD
Худший трейд:
-2.91 USD
Общая прибыль:
59.65 USD (8 339 pips)
Общий убыток:
-32.46 USD (4 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (15.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.39 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
56.74%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
25 (41.67%)
Коротких трейдов:
35 (58.33%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.47 USD (3)
Прирост в месяц:
1.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.78 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (8.78 USD)
По эквити:
4.94% (49.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.62 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +15.39 USD
Макс. убыток в серии: -8.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US07-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 7
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
60
75%
57%
1.83
0.45
USD
USD
5%
1:500