- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
50 (76.92%)
亏损交易:
15 (23.08%)
最好交易:
2.62 USD
最差交易:
-2.91 USD
毛利:
61.81 USD (8 635 pips)
毛利亏损:
-32.46 USD (4 548 pips)
最大连续赢利:
13 (9.73 USD)
最大连续盈利:
15.39 USD (10)
夏普比率:
0.28
交易活动:
55.33%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.34
长期交易:
30 (46.15%)
短期交易:
35 (53.85%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.24 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
3 (-8.47 USD)
最大连续亏损:
-8.47 USD (3)
每月增长:
1.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.78 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.21% (8.78 USD)
净值:
4.94% (49.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.62 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.73 USD
最大连续亏损: -8.47 USD
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成长
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
65
76%
55%
1.90
0.45
USD
USD
5%
1:500