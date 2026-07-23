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Duc Phuc Le

Gemini AI Trading

Duc Phuc Le
Duc Phuc Le

Duc Phuc Le

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 197%
Exness-MT5Real39
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
643
Прибыльных трейдов:
439 (68.27%)
Убыточных трейдов:
204 (31.73%)
Лучший трейд:
6 432 696.00 VND
Худший трейд:
-13 017 504.00 VND
Общая прибыль:
274 859 415.00 VND (2 970 658 pips)
Общий убыток:
-196 496 789.00 VND (1 117 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 655 935.00 VND)
Макс. прибыль в серии:
16 337 723.00 VND (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
60.53%
Макс. загрузка депозита:
28.24%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
322 (50.08%)
Коротких трейдов:
321 (49.92%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
121 870.34 VND
Средняя прибыль:
626 103.45 VND
Средний убыток:
-963 219.55 VND
Макс. серия проигрышей:
8 (-15 945 037.00 VND)
Макс. убыток в серии:
-15 945 037.00 VND (8)
Прирост в месяц:
-15.42%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 VND
Максимальная:
21 697 226.00 VND (20.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.92% (21 697 226.00 VND)
По эквити:
11.11% (6 263 279.00 VND)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 140
XAUUSD 117
GBPUSD 109
USDCAD 89
EURUSD 73
BTCUSD 49
USTEC 35
USOIL 16
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 2
INTC 2
GBPJPY 1
SPCX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 19M
XAUUSD 15M
GBPUSD 36M
USDCAD 12M
EURUSD 8.9M
BTCUSD 3.4M
USTEC 2.4M
USOIL 7.4M
USDJPY -12M
US500 607K
EURGBP -293K
INTC -181K
GBPJPY -13M
SPCX -768K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 71K
XAUUSD 639K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 4.3K
EURUSD 3.7K
BTCUSD 1M
USTEC 76K
USOIL 10K
USDJPY -2.8K
US500 4.5K
EURGBP -40
INTC -198
GBPJPY -3K
SPCX -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 432 696.00 VND
Худший трейд: -13 017 504 VND
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 655 935.00 VND
Макс. убыток в серии: -15 945 037.00 VND

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.95 × 62
Exness-MT5Real39
1.54 × 112
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Robot giao dịch AI Gemini 2.5 – Phân tích hành động nâng cao giá và quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Chào mừng bạn đến với giao dịch tín hiệu của tôi! Tài khoản này được thực hiện hoàn toàn bởi Gemini 2.5 , một hệ thống giao dịch thuật toán tiên tiến được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, được thiết kế và giám sát bởi một nhà dịch vụ chuyên nghiệp có 12 năm kinh nghiệm trên thị trường .

🌟 Các tính năng chính & Chiến lược

  • Thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo: Được hỗ trợ bởi Gemini 5.5 AI để phân tích cấu trúc thị trường, tính toán tài khoản và năng lượng trong thời gian thực hiện.

  • Giao dịch dựa trên hành động giá tinh khiết: Hoạt động dựa trên các thiết lập hành động có giá xác thực cao — không sử dụng chỉ báo đĩ, không điều chỉnh đường cong quá năng lượng.

  • Kiểm soát rủi ro nghiêm trọng: Mỗi giao dịch đều được bảo vệ bằng lệnh Cắt (SL) chốt (TP) ngay khi thực hiện lệnh.

  • Quản lý tài chính chuyên nghiệp: Tuân thủ quy định tỷ lệ rủi ro ro/lợi nhuận (RR) thuận lợi để đảm bảo tăng trưởng vốn dài hạn và bền vững.

  • Chiến thuật không rủi ro: KHÔNG Martingale, KHÔNG lưới, KHÔNG chênh lệch giá và KHÔNG nắm giữ các vị trí nguy hiểm nguy hiểm ro cao.

📊 Đề xuất đăng ký

Để sao chép một cách hiệu quả và an toàn tín hiệu này:

  1. Đối ứng vốn: Số tiền gửi tối thiểu được khuyến nghị là 500 - 1.000 đô la (hoặc số dư tương đương).

  2. Nhà môi trường & Thực hiện lệnh: Sử dụng tài khoản chênh lệch giá ECN/RAW với tốc độ chậm (<50ms) để giảm giá trượt tối thiểu.

  3. Kiên Nhẫn là chìa khóa: Đây là chiến lược đầu tư dài hạn chuyên nghiệp tập trung vào sự ổn định và trình độ chậm, chứ không phải làm giàu nhanh chóng.

💡 Bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trước khi theo đuổi lợi nhuận.


Нет отзывов
2026.07.30 05:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gemini AI Trading
35 USD в месяц
197%
0
0
USD
21M
VND
17
25%
643
68%
61%
1.39
121 870.34
VND
43%
1:400
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