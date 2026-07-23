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Signals / MetaTrader 5 / Gemini AI Trading
Duc Phuc Le

Gemini AI Trading

Duc Phuc Le
Duc Phuc Le

Duc Phuc Le

0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 35 USD per month
growth since 2026 183%
Exness-MT5Real39
1:400
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  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
640
Profit Trades:
436 (68.12%)
Loss Trades:
204 (31.88%)
Best trade:
6 432 696.00 VND
Worst trade:
-13 017 504.00 VND
Gross Profit:
273 884 105.00 VND (2 968 007 pips)
Gross Loss:
-196 496 789.00 VND (1 117 378 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (4 655 935.00 VND)
Maximal consecutive profit:
16 337 723.00 VND (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
65.86%
Max deposit load:
28.24%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
33
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
3.57
Long Trades:
322 (50.31%)
Short Trades:
318 (49.69%)
Profit Factor:
1.39
Expected Payoff:
120 917.68 VND
Average Profit:
628 174.55 VND
Average Loss:
-963 219.55 VND
Maximum consecutive losses:
8 (-15 945 037.00 VND)
Maximal consecutive loss:
-15 945 037.00 VND (8)
Monthly growth:
-13.45%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
25%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 VND
Maximal:
21 697 226.00 VND (20.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
42.92% (21 697 226.00 VND)
By Equity:
11.11% (6 263 279.00 VND)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US30 137
XAUUSD 117
GBPUSD 109
USDCAD 89
EURUSD 73
BTCUSD 49
USTEC 35
USOIL 16
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 2
INTC 2
GBPJPY 1
SPCX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 18M
XAUUSD 15M
GBPUSD 36M
USDCAD 12M
EURUSD 8.9M
BTCUSD 3.4M
USTEC 2.4M
USOIL 7.4M
USDJPY -12M
US500 607K
EURGBP -293K
INTC -181K
GBPJPY -13M
SPCX -768K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 68K
XAUUSD 639K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 4.3K
EURUSD 3.7K
BTCUSD 1M
USTEC 76K
USOIL 10K
USDJPY -2.8K
US500 4.5K
EURGBP -40
INTC -198
GBPJPY -3K
SPCX -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 432 696.00 VND
Worst trade: -13 017 504 VND
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +4 655 935.00 VND
Maximal consecutive loss: -15 945 037.00 VND

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real39" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real26
0.95 × 62
Exness-MT5Real39
1.54 × 112
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Robot giao dịch AI Gemini 2.5 – Phân tích hành động nâng cao giá và quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Chào mừng bạn đến với giao dịch tín hiệu của tôi! Tài khoản này được thực hiện hoàn toàn bởi Gemini 2.5 , một hệ thống giao dịch thuật toán tiên tiến được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, được thiết kế và giám sát bởi một nhà dịch vụ chuyên nghiệp có 12 năm kinh nghiệm trên thị trường .

🌟 Các tính năng chính & Chiến lược

  • Thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo: Được hỗ trợ bởi Gemini 5.5 AI để phân tích cấu trúc thị trường, tính toán tài khoản và năng lượng trong thời gian thực hiện.

  • Giao dịch dựa trên hành động giá tinh khiết: Hoạt động dựa trên các thiết lập hành động có giá xác thực cao — không sử dụng chỉ báo đĩ, không điều chỉnh đường cong quá năng lượng.

  • Kiểm soát rủi ro nghiêm trọng: Mỗi giao dịch đều được bảo vệ bằng lệnh Cắt (SL) chốt (TP) ngay khi thực hiện lệnh.

  • Quản lý tài chính chuyên nghiệp: Tuân thủ quy định tỷ lệ rủi ro ro/lợi nhuận (RR) thuận lợi để đảm bảo tăng trưởng vốn dài hạn và bền vững.

  • Chiến thuật không rủi ro: KHÔNG Martingale, KHÔNG lưới, KHÔNG chênh lệch giá và KHÔNG nắm giữ các vị trí nguy hiểm nguy hiểm ro cao.

📊 Đề xuất đăng ký

Để sao chép một cách hiệu quả và an toàn tín hiệu này:

  1. Đối ứng vốn: Số tiền gửi tối thiểu được khuyến nghị là 500 - 1.000 đô la (hoặc số dư tương đương).

  2. Nhà môi trường & Thực hiện lệnh: Sử dụng tài khoản chênh lệch giá ECN/RAW với tốc độ chậm (<50ms) để giảm giá trượt tối thiểu.

  3. Kiên Nhẫn là chìa khóa: Đây là chiến lược đầu tư dài hạn chuyên nghiệp tập trung vào sự ổn định và trình độ chậm, chứ không phải làm giàu nhanh chóng.

💡 Bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trước khi theo đuổi lợi nhuận.


No reviews
2026.07.30 05:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Gemini AI Trading
35 USD per month
183%
0
0
USD
37M
VND
17
25%
640
68%
66%
1.39
120 917.68
VND
43%
1:400
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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