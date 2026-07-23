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Duc Phuc Le

Gemini AI Trading

Duc Phuc Le
Duc Phuc Le

Duc Phuc Le

0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2026 246%
Exness-MT5Real39
1:400
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交易:
656
盈利交易:
449 (68.44%)
亏损交易:
207 (31.55%)
最好交易:
6 432 696.00 VND
最差交易:
-13 017 504.00 VND
毛利:
278 594 483.00 VND (3 061 114 pips)
毛利亏损:
-196 692 614.00 VND (1 122 042 pips)
最大连续赢利:
19 (4 655 935.00 VND)
最大连续盈利:
16 337 723.00 VND (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
64.69%
最大入金加载:
28.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.77
长期交易:
330 (50.30%)
短期交易:
326 (49.70%)
利润因子:
1.42
预期回报:
124 850.41 VND
平均利润:
620 477.69 VND
平均损失:
-950 205.86 VND
最大连续失误:
8 (-15 945 037.00 VND)
最大连续亏损:
-15 945 037.00 VND (8)
每月增长:
-4.00%
年度预测:
-48.58%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.00 VND
最大值:
21 697 226.00 VND (20.84%)
相对跌幅:
结余:
42.92% (21 697 226.00 VND)
净值:
11.11% (6 263 279.00 VND)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 144
XAUUSD 122
GBPUSD 111
USDCAD 89
EURUSD 75
BTCUSD 49
USTEC 35
USOIL 16
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 2
INTC 2
GBPJPY 1
SPCX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 20M
XAUUSD 18M
GBPUSD 36M
USDCAD 12M
EURUSD 8.8M
BTCUSD 3.4M
USTEC 2.4M
USOIL 7.4M
USDJPY -12M
US500 607K
EURGBP -293K
INTC -181K
GBPJPY -13M
SPCX -768K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 72K
XAUUSD 724K
GBPUSD 6.9K
USDCAD 4.3K
EURUSD 3.7K
BTCUSD 1M
USTEC 76K
USOIL 10K
USDJPY -2.8K
US500 4.5K
EURGBP -40
INTC -198
GBPJPY -3K
SPCX -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 432 696.00 VND
最差交易: -13 017 504 VND
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4 655 935.00 VND
最大连续亏损: -15 945 037.00 VND

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real26
0.95 × 62
Exness-MT5Real39
1.54 × 112
Exness-MT5Real28
39.00 × 4
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Robot giao dịch AI Gemini 2.5 – Phân tích hành động nâng cao giá và quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Chào mừng bạn đến với giao dịch tín hiệu của tôi! Tài khoản này được thực hiện hoàn toàn bởi Gemini 2.5 , một hệ thống giao dịch thuật toán tiên tiến được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, được thiết kế và giám sát bởi một nhà dịch vụ chuyên nghiệp có 12 năm kinh nghiệm trên thị trường .

🌟 Các tính năng chính & Chiến lược

  • Thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo: Được hỗ trợ bởi Gemini 5.5 AI để phân tích cấu trúc thị trường, tính toán tài khoản và năng lượng trong thời gian thực hiện.

  • Giao dịch dựa trên hành động giá tinh khiết: Hoạt động dựa trên các thiết lập hành động có giá xác thực cao — không sử dụng chỉ báo đĩ, không điều chỉnh đường cong quá năng lượng.

  • Kiểm soát rủi ro nghiêm trọng: Mỗi giao dịch đều được bảo vệ bằng lệnh Cắt (SL) chốt (TP) ngay khi thực hiện lệnh.

  • Quản lý tài chính chuyên nghiệp: Tuân thủ quy định tỷ lệ rủi ro ro/lợi nhuận (RR) thuận lợi để đảm bảo tăng trưởng vốn dài hạn và bền vững.

  • Chiến thuật không rủi ro: KHÔNG Martingale, KHÔNG lưới, KHÔNG chênh lệch giá và KHÔNG nắm giữ các vị trí nguy hiểm nguy hiểm ro cao.

📊 Đề xuất đăng ký

Để sao chép một cách hiệu quả và an toàn tín hiệu này:

  1. Đối ứng vốn: Số tiền gửi tối thiểu được khuyến nghị là 500 - 1.000 đô la (hoặc số dư tương đương).

  2. Nhà môi trường & Thực hiện lệnh: Sử dụng tài khoản chênh lệch giá ECN/RAW với tốc độ chậm (<50ms) để giảm giá trượt tối thiểu.

  3. Kiên Nhẫn là chìa khóa: Đây là chiến lược đầu tư dài hạn chuyên nghiệp tập trung vào sự ổn định và trình độ chậm, chứ không phải làm giàu nhanh chóng.

💡 Bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trước khi theo đuổi lợi nhuận.


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2026.07.30 05:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gemini AI Trading
每月35 USD
246%
0
0
USD
25M
VND
18
25%
656
68%
65%
1.41
124 850.41
VND
43%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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