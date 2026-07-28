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Yajim Zam Zami

Yajim

Yajim Zam Zami
Yajim Zam Zami

Yajim Zam Zami

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 12%
MRGMega-Primary
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
6 (30.00%)
Убыточных трейдов:
14 (70.00%)
Лучший трейд:
192.45 USD
Худший трейд:
-50.26 USD
Общая прибыль:
515.87 USD (49 931 pips)
Общий убыток:
-419.97 USD (32 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (418.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
418.37 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
57.49%
Макс. загрузка депозита:
4.32%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
10 (50.00%)
Коротких трейдов:
10 (50.00%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
85.98 USD
Средний убыток:
-30.00 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-218.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-218.43 USD (9)
Прирост в месяц:
12.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
219.79 USD
Максимальная:
219.79 USD (27.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.69% (219.79 USD)
По эквити:
5.02% (47.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_CD 19
GBPJPY_CD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_CD 122
GBPJPY_CD -26
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_CD 18K
GBPJPY_CD -426
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +192.45 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +418.37 USD
Макс. убыток в серии: -218.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMega-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 09:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.23 09:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 09:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yajim
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
890
USD
3
0%
20
30%
57%
1.22
4.80
USD
28%
1:500
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