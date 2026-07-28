- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
6 (24.00%)
亏损交易:
19 (76.00%)
最好交易:
192.45 USD
最差交易:
-50.26 USD
毛利:
515.87 USD (49 931 pips)
毛利亏损:
-625.06 USD (43 760 pips)
最大连续赢利:
3 (418.37 USD)
最大连续盈利:
418.37 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
52.82%
最大入金加载:
4.32%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.35
长期交易:
14 (56.00%)
短期交易:
11 (44.00%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-4.37 USD
平均利润:
85.98 USD
平均损失:
-32.90 USD
最大连续失误:
9 (-218.43 USD)
最大连续亏损:
-218.43 USD (9)
每月增长:
-13.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
219.79 USD
最大值:
307.77 USD (31.02%)
相对跌幅:
结余:
31.02% (307.77 USD)
净值:
5.67% (43.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_CD
|24
|GBPJPY_CD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_CD
|-83
|GBPJPY_CD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_CD
|6.6K
|GBPJPY_CD
|-426
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +192.45 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +418.37 USD
最大连续亏损: -218.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MRGMega-Primary 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
684
USD
USD
3
0%
25
24%
53%
0.82
-4.37
USD
USD
31%
1:500