- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
33 (55.93%)
Убыточных трейдов:
26 (44.07%)
Лучший трейд:
7.39 USD
Худший трейд:
-4.57 USD
Общая прибыль:
45.08 USD (159 302 pips)
Общий убыток:
-54.01 USD (131 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
0.70%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
32 (54.24%)
Коротких трейдов:
27 (45.76%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-13.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.73 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.49 USD
Максимальная:
24.17 USD (11.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (24.17 USD)
По эквити:
3.05% (6.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-9
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.39 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5.35 USD
Макс. убыток в серии: -13.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
195
USD
USD
3
100%
59
55%
1%
0.83
-0.15
USD
USD
11%
1:500