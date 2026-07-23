- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
36 (57.14%)
亏损交易:
27 (42.86%)
最好交易:
7.39 USD
最差交易:
-4.57 USD
毛利:
48.36 USD (172 876 pips)
毛利亏损:
-54.05 USD (132 418 pips)
最大连续赢利:
7 (5.35 USD)
最大连续盈利:
10.57 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
0.70%
最大入金加载:
6.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.24
长期交易:
34 (53.97%)
短期交易:
29 (46.03%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
4 (-13.73 USD)
最大连续亏损:
-13.73 USD (4)
每月增长:
-2.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.49 USD
最大值:
24.17 USD (11.26%)
相对跌幅:
结余:
11.12% (24.17 USD)
净值:
3.05% (6.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.39 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5.35 USD
最大连续亏损: -13.73 USD
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赢%
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预期回报
提取
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每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
4
100%
63
57%
1%
0.89
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USD
USD
11%
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