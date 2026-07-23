- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
35 (58.33%)
Убыточных трейдов:
25 (41.67%)
Лучший трейд:
5.33 USD
Худший трейд:
-4.43 USD
Общая прибыль:
47.05 USD (165 113 pips)
Общий убыток:
-63.17 USD (178 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (10.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
0.80%
Макс. загрузка депозита:
6.16%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
33 (55.00%)
Коротких трейдов:
27 (45.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-0.27 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-2.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.35 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.91 USD
Максимальная:
22.32 USD (10.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.74% (22.32 USD)
По эквити:
1.75% (3.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.33 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.16 USD
Макс. убыток в серии: -12.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
3
100%
60
58%
1%
0.74
-0.27
USD
USD
11%
1:500