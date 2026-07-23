- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
39 (60.93%)
亏损交易:
25 (39.06%)
最好交易:
5.33 USD
最差交易:
-4.43 USD
毛利:
50.81 USD (179 243 pips)
毛利亏损:
-63.17 USD (178 986 pips)
最大连续赢利:
7 (10.16 USD)
最大连续盈利:
11.86 USD (4)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
0.80%
最大入金加载:
6.16%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
35 (54.69%)
短期交易:
29 (45.31%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-2.53 USD
最大连续失误:
4 (-12.35 USD)
最大连续亏损:
-12.35 USD (4)
每月增长:
-6.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.91 USD
最大值:
22.32 USD (10.87%)
相对跌幅:
结余:
10.74% (22.32 USD)
净值:
1.75% (3.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.33 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +10.16 USD
最大连续亏损: -12.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
4
100%
64
60%
1%
0.80
-0.19
USD
USD
11%
1:500