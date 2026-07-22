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Сигналы / MetaTrader 5 / Skoda superb Gold 2026
Andrii Kyzymchuk

Skoda superb Gold 2026

Andrii Kyzymchuk
Andrii Kyzymchuk

Andrii Kyzymchuk

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 44%
RaiseGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
75 (72.81%)
Убыточных трейдов:
28 (27.18%)
Лучший трейд:
55.11 USD
Худший трейд:
-24.15 USD
Общая прибыль:
569.16 USD (29 540 pips)
Общий убыток:
-259.02 USD (10 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (114.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.34 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
4.77%
Макс. загрузка депозита:
10.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
57 (55.34%)
Коротких трейдов:
46 (44.66%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
3.01 USD
Средняя прибыль:
7.59 USD
Средний убыток:
-9.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.47 USD (2)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.84 USD
Максимальная:
62.98 USD (6.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (62.35 USD)
По эквити:
6.04% (32.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 100
ApeCoin 2
NAS100 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 317
ApeCoin -7
NAS100 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 16K
ApeCoin -10
NAS100 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.11 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +114.34 USD
Макс. убыток в серии: -35.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Золото
Нет отзывов
2026.08.03 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 12:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:450 - 1:500
2026.07.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Skoda superb Gold 2026
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
579
USD
4
13%
103
72%
5%
2.19
3.01
USD
6%
1:500
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