- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
75 (72.81%)
Убыточных трейдов:
28 (27.18%)
Лучший трейд:
55.11 USD
Худший трейд:
-24.15 USD
Общая прибыль:
569.16 USD (29 540 pips)
Общий убыток:
-259.02 USD (10 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (114.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.34 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
4.77%
Макс. загрузка депозита:
10.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
57 (55.34%)
Коротких трейдов:
46 (44.66%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
3.01 USD
Средняя прибыль:
7.59 USD
Средний убыток:
-9.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.47 USD (2)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.84 USD
Максимальная:
62.98 USD (6.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (62.35 USD)
По эквити:
6.04% (32.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|100
|ApeCoin
|2
|NAS100
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|317
|ApeCoin
|-7
|NAS100
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|16K
|ApeCoin
|-10
|NAS100
|3.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.11 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +114.34 USD
Макс. убыток в серии: -35.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Золото
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
4
13%
103
72%
5%
2.19
3.01
USD
USD
6%
1:500