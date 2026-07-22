- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
79 (69.91%)
亏损交易:
34 (30.09%)
最好交易:
55.11 USD
最差交易:
-24.15 USD
毛利:
606.25 USD (32 756 pips)
毛利亏损:
-302.84 USD (12 833 pips)
最大连续赢利:
16 (114.34 USD)
最大连续盈利:
114.34 USD (16)
夏普比率:
0.25
交易活动:
4.77%
最大入金加载:
10.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
4.82
长期交易:
63 (55.75%)
短期交易:
50 (44.25%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2.69 USD
平均利润:
7.67 USD
平均损失:
-8.91 USD
最大连续失误:
4 (-36.64 USD)
最大连续亏损:
-41.47 USD (2)
每月增长:
41.93%
算法交易:
18%
结余跌幅:
绝对:
54.84 USD
最大值:
62.98 USD (6.25%)
相对跌幅:
结余:
6.30% (36.64 USD)
净值:
6.04% (32.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|110
|ApeCoin
|2
|NAS100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|310
|ApeCoin
|-7
|NAS100
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|17K
|ApeCoin
|-10
|NAS100
|3.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.11 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +114.34 USD
最大连续亏损: -36.64 USD
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无数据
GOLD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
572
USD
USD
4
18%
113
69%
5%
2.00
2.69
USD
USD
6%
1:500