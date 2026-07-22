- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
48 (80.00%)
Убыточных трейдов:
12 (20.00%)
Лучший трейд:
254.57 USD
Худший трейд:
-79.06 USD
Общая прибыль:
1 471.69 USD (52 093 pips)
Общий убыток:
-401.80 USD (17 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (403.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
608.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
55.44%
Макс. загрузка депозита:
1.96%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.28
Длинных трейдов:
29 (48.33%)
Коротких трейдов:
31 (51.67%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
17.83 USD
Средняя прибыль:
30.66 USD
Средний убыток:
-33.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-326.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.34 USD (5)
Прирост в месяц:
1.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
266.36 USD
Максимальная:
326.34 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (326.34 USD)
По эквити:
20.51% (20 729.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|35K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +254.57 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +403.30 USD
Макс. убыток в серии: -326.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
3
100%
60
80%
55%
3.66
17.83
USD
USD
21%
1:500