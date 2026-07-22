- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
48 (80.00%)
亏损交易:
12 (20.00%)
最好交易:
254.57 USD
最差交易:
-79.06 USD
毛利:
1 471.69 USD (52 093 pips)
毛利亏损:
-401.80 USD (17 496 pips)
最大连续赢利:
20 (403.30 USD)
最大连续盈利:
608.80 USD (6)
夏普比率:
0.36
交易活动:
61.83%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.28
长期交易:
29 (48.33%)
短期交易:
31 (51.67%)
利润因子:
3.66
预期回报:
17.83 USD
平均利润:
30.66 USD
平均损失:
-33.48 USD
最大连续失误:
5 (-326.34 USD)
最大连续亏损:
-326.34 USD (5)
每月增长:
1.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
266.36 USD
最大值:
326.34 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (326.34 USD)
净值:
22.57% (22 806.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|35K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +254.57 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +403.30 USD
最大连续亏损: -326.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackwellGlobal2-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
3
100%
60
80%
62%
3.66
17.83
USD
USD
23%
1:500