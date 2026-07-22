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Сигналы / MetaTrader 5 / ValeriaGold
Dieter Koelbl

ValeriaGold

Dieter Koelbl
Dieter Koelbl

Dieter Koelbl

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 3%
VTMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
23 (50.00%)
Убыточных трейдов:
23 (50.00%)
Лучший трейд:
43.11 EUR
Худший трейд:
-29.54 EUR
Общая прибыль:
375.41 EUR (44 127 pips)
Общий убыток:
-328.43 EUR (37 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (176.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.05 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
31.71%
Макс. загрузка депозита:
3.23%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
34 (73.91%)
Коротких трейдов:
12 (26.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.02 EUR
Средняя прибыль:
16.32 EUR
Средний убыток:
-14.28 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-54.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-84.36 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.13%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.98 EUR
Максимальная:
143.98 EUR (9.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.60% (143.98 EUR)
По эквити:
3.59% (53.87 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 54
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 7.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.11 EUR
Худший трейд: -30 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +176.05 EUR
Макс. убыток в серии: -54.86 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Signal of the ValeriaGold Trend Following Expert Advisor
Нет отзывов
2026.08.11 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 23:11
Share of trading days is too low
2026.07.22 23:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 22:11
Share of trading days is too low
2026.07.22 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 16:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 16:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 16:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 16:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ValeriaGold
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
1.6K
EUR
3
78%
46
50%
32%
1.14
1.02
EUR
10%
1:500
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