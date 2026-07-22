- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
23 (50.00%)
Убыточных трейдов:
23 (50.00%)
Лучший трейд:
43.11 EUR
Худший трейд:
-29.54 EUR
Общая прибыль:
375.41 EUR (44 127 pips)
Общий убыток:
-328.43 EUR (37 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (176.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.05 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
31.71%
Макс. загрузка депозита:
3.23%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
34 (73.91%)
Коротких трейдов:
12 (26.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.02 EUR
Средняя прибыль:
16.32 EUR
Средний убыток:
-14.28 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-54.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-84.36 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.13%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.98 EUR
Максимальная:
143.98 EUR (9.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.60% (143.98 EUR)
По эквити:
3.59% (53.87 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.11 EUR
Худший трейд: -30 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +176.05 EUR
Макс. убыток в серии: -54.86 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Signal of the ValeriaGold Trend Following Expert Advisor
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
3
78%
46
50%
32%
1.14
1.02
EUR
EUR
10%
1:500