- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
28 (54.90%)
亏损交易:
23 (45.10%)
最好交易:
43.11 EUR
最差交易:
-29.54 EUR
毛利:
411.45 EUR (48 363 pips)
毛利亏损:
-328.43 EUR (37 017 pips)
最大连续赢利:
6 (176.05 EUR)
最大连续盈利:
176.05 EUR (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
32.74%
最大入金加载:
3.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.58
长期交易:
39 (76.47%)
短期交易:
12 (23.53%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.63 EUR
平均利润:
14.69 EUR
平均损失:
-14.28 EUR
最大连续失误:
4 (-54.86 EUR)
最大连续亏损:
-84.36 EUR (3)
每月增长:
5.53%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
143.98 EUR
最大值:
143.98 EUR (9.60%)
相对跌幅:
结余:
9.60% (143.98 EUR)
净值:
3.59% (53.87 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|95
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.11 EUR
最差交易: -30 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +176.05 EUR
最大连续亏损: -54.86 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
6%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
3
82%
51
54%
33%
1.25
1.63
EUR
EUR
10%
1:500