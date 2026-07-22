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信号 / MetaTrader 5 / ValeriaGold
Dieter Koelbl

ValeriaGold

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增长自 2026 6%
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交易:
51
盈利交易:
28 (54.90%)
亏损交易:
23 (45.10%)
最好交易:
43.11 EUR
最差交易:
-29.54 EUR
毛利:
411.45 EUR (48 363 pips)
毛利亏损:
-328.43 EUR (37 017 pips)
最大连续赢利:
6 (176.05 EUR)
最大连续盈利:
176.05 EUR (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
32.74%
最大入金加载:
3.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.58
长期交易:
39 (76.47%)
短期交易:
12 (23.53%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.63 EUR
平均利润:
14.69 EUR
平均损失:
-14.28 EUR
最大连续失误:
4 (-54.86 EUR)
最大连续亏损:
-84.36 EUR (3)
每月增长:
5.53%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
143.98 EUR
最大值:
143.98 EUR (9.60%)
相对跌幅:
结余:
9.60% (143.98 EUR)
净值:
3.59% (53.87 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
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最好交易: +43.11 EUR
最差交易: -30 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +176.05 EUR
最大连续亏损: -54.86 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Signal of the ValeriaGold Trend Following Expert Advisor
没有评论
2026.08.11 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 23:11
Share of trading days is too low
2026.07.22 23:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 22:11
Share of trading days is too low
2026.07.22 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 16:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 16:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 16:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 16:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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