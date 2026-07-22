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Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
69 (51.49%)
Убыточных трейдов:
65 (48.51%)
Лучший трейд:
42.37 USD
Худший трейд:
-22.09 USD
Общая прибыль:
651.03 USD (18 753 pips)
Общий убыток:
-537.24 USD (22 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (33.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.48 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
48.21%
Макс. загрузка депозита:
24.68%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
47 (35.07%)
Коротких трейдов:
87 (64.93%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
9.44 USD
Средний убыток:
-8.27 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-142.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.40 USD (15)
Прирост в месяц:
11.46%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.58 USD
Максимальная:
144.50 USD (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.82% (143.90 USD)
По эквити:
11.16% (103.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|CHFJPY
|12
|AUDCHF
|10
|EURCHF
|9
|EURJPY
|9
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|7
|NZDCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|EURCAD
|5
|NZDUSD
|5
|NZDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|NZDJPY
|3
|GBPNZD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-26
|CHFJPY
|-1
|AUDCHF
|-5
|EURCHF
|-48
|EURJPY
|12
|AUDNZD
|-5
|GBPCAD
|81
|NZDCAD
|27
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-19
|EURUSD
|30
|EURCAD
|-3
|NZDUSD
|13
|NZDCHF
|-1
|GBPUSD
|-1
|AUDJPY
|-11
|GBPAUD
|37
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|0
|USDCAD
|-8
|EURNZD
|8
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|4
|CADCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-2.6K
|CHFJPY
|-1K
|AUDCHF
|177
|EURCHF
|311
|EURJPY
|-1.1K
|AUDNZD
|152
|GBPCAD
|606
|NZDCAD
|345
|CADJPY
|-273
|GBPJPY
|-1.2K
|EURUSD
|490
|EURCAD
|199
|NZDUSD
|206
|NZDCHF
|-45
|GBPUSD
|-56
|AUDJPY
|-774
|GBPAUD
|442
|NZDJPY
|167
|GBPNZD
|-102
|USDCAD
|-227
|EURNZD
|124
|EURAUD
|120
|AUDCAD
|290
|CADCHF
|312
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.37 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +33.47 USD
Макс. убыток в серии: -142.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 6
|
FPMarketsLtd-Live2
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.05 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.25 × 36
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.25 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.37 × 41
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.43 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.60 × 5
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VTMarkets-Live 5
|0.64 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 525
еще 125...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Description:
A real trader, real results — wins and losses alike. Join the journey.
Confluence FX — Probability Engine
A fully automated, probability-based system trading major and cross pairs. Each trade is taken only when historical data shows a statistical edge; setups that don’t clear the quality threshold are filtered out.
Approach
Decision-making based on probability and expected value (EV)
Fixed, controlled risk and a defined stop loss on every trade
Trades only during high-liquidity sessions; avoids news and low-volume windows
No martingale, no grid, no averaging down
What to expect
A selective system: few but higher-quality trades, not constant activity
Losing trades and losing days are normal and shown transparently
Best copied on a low-spread ECN account with matching leverage
Why multiple broker versions?
This is the same strategy and the same system, published separately for each broker. Execution, spread, and pricing differ from broker to broker, so results are never identical — even with the same logic. Publishing per broker lets you follow the version that matches your own broker most closely, for the cleanest possible copy. Choose the one that fits your setup best.
Recommended: Tickmill (Broker), minimum balance 500+ USD, leverage 1:500, VPS for 24/5 uptime.
Feel free to reach out anytime — I’m always happy to answer your questions.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
61%
134
51%
48%
1.21
0.85
USD
USD
14%
1:500