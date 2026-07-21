Подписка будет разрешена после начала торговли
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Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
341 (86.32%)
Убыточных трейдов:
54 (13.67%)
Лучший трейд:
47 603.81 USD
Худший трейд:
-25 547.06 USD
Общая прибыль:
2 326 837.35 USD (152 512 090 pips)
Общий убыток:
-227 681.90 USD (24 177 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (115 763.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
275 276.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
79.98
Длинных трейдов:
202 (51.14%)
Коротких трейдов:
193 (48.86%)
Профит фактор:
10.22
Мат. ожидание:
5 314.32 USD
Средняя прибыль:
6 823.57 USD
Средний убыток:
-4 216.33 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26 245.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 245.10 USD (2)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26 245.10 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|2.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|128M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47 603.81 USD
Худший трейд: -25 547 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +115 763.12 USD
Макс. убыток в серии: -26 245.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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