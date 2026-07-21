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Сигналы / MetaTrader 5 / Best Copy Trade 2026
Smail Tahir

Best Copy Trade 2026

Smail Tahir
Smail Tahir

Smail Tahir

0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
TMFinancials-Server
1:33

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
341 (86.32%)
Убыточных трейдов:
54 (13.67%)
Лучший трейд:
47 603.81 USD
Худший трейд:
-25 547.06 USD
Общая прибыль:
2 326 837.35 USD (152 512 090 pips)
Общий убыток:
-227 681.90 USD (24 177 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (115 763.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
275 276.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
79.98
Длинных трейдов:
202 (51.14%)
Коротких трейдов:
193 (48.86%)
Профит фактор:
10.22
Мат. ожидание:
5 314.32 USD
Средняя прибыль:
6 823.57 USD
Средний убыток:
-4 216.33 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26 245.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 245.10 USD (2)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26 245.10 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 2.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 128M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47 603.81 USD
Худший трейд: -25 547 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +115 763.12 USD
Макс. убыток в серии: -26 245.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Only profits 
Нет отзывов
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