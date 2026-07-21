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- 结余
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交易:
398
盈利交易:
344 (86.43%)
亏损交易:
54 (13.57%)
最好交易:
47 603.81 USD
最差交易:
-25 547.06 USD
毛利:
2 406 489.64 USD (153 830 280 pips)
毛利亏损:
-227 681.90 USD (24 177 104 pips)
最大连续赢利:
19 (115 763.12 USD)
最大连续盈利:
275 276.09 USD (12)
夏普比率:
0.75
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
83.02
长期交易:
203 (51.01%)
短期交易:
195 (48.99%)
利润因子:
10.57
预期回报:
5 474.39 USD
平均利润:
6 995.61 USD
平均损失:
-4 216.33 USD
最大连续失误:
2 (-26 245.10 USD)
最大连续亏损:
-26 245.10 USD (2)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26 245.10 USD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|398
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|2.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|130M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47 603.81 USD
最差交易: -25 547 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +115 763.12 USD
最大连续亏损: -26 245.10 USD
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无数据
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