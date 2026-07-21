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Smail Tahir

Best Copy Trade 2026

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交易:
398
盈利交易:
344 (86.43%)
亏损交易:
54 (13.57%)
最好交易:
47 603.81 USD
最差交易:
-25 547.06 USD
毛利:
2 406 489.64 USD (153 830 280 pips)
毛利亏损:
-227 681.90 USD (24 177 104 pips)
最大连续赢利:
19 (115 763.12 USD)
最大连续盈利:
275 276.09 USD (12)
夏普比率:
0.75
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
83.02
长期交易:
203 (51.01%)
短期交易:
195 (48.99%)
利润因子:
10.57
预期回报:
5 474.39 USD
平均利润:
6 995.61 USD
平均损失:
-4 216.33 USD
最大连续失误:
2 (-26 245.10 USD)
最大连续亏损:
-26 245.10 USD (2)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26 245.10 USD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.f 398
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.f 2.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.f 130M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
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最大连续失误: 2
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最大连续亏损: -26 245.10 USD

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