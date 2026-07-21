# BTC Universal Breakout

**BTC Universal Breakout** is a premium, professional-grade algorithmic trading system explicitly engineered and exclusively tested for the high-volatility nature of ** (BTCUSD) **. Unlike standard EA's that rely on lagging indicators, this system capitalizes on pure price action breakouts across **four distinct time horizons**, allowing you to capture explosive momentum moves from intraday sessions all the way up to daily macro trends.

This EA is 100% Timeframe Independent. You can attach it to any chart, and the advanced internal engine will automatically pull the correct `PERIOD_M1` , `PERIOD_H1` , `PERIOD_H4` , and `PERIOD_D1` data directly from your broker.