- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
45 (71.42%)
Убыточных трейдов:
18 (28.57%)
Лучший трейд:
2.04 USD
Худший трейд:
-0.46 USD
Общая прибыль:
44.13 USD (464 562 pips)
Общий убыток:
-4.83 USD (48 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (15.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.57 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
11.23%
Макс. загрузка депозита:
4.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
28.48
Длинных трейдов:
27 (42.86%)
Коротких трейдов:
36 (57.14%)
Профит фактор:
9.14
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-0.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.38 USD (3)
Прирост в месяц:
19.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.38 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (1.38 USD)
По эквити:
17.20% (41.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD#
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD#
|416K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +15.57 USD
Макс. убыток в серии: -1.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
# BTC Universal Breakout
**BTC Universal Breakout** is a premium, professional-grade algorithmic trading system explicitly engineered and exclusively tested for the high-volatility nature of ** (BTCUSD)**. Unlike standard EA's that rely on lagging indicators, this system capitalizes on pure price action breakouts across **four distinct time horizons**, allowing you to capture explosive momentum moves from intraday sessions all the way up to daily macro trends.
This EA is 100% Timeframe Independent. You can attach it to any chart, and the advanced internal engine will automatically pull the correct `PERIOD_M1`, `PERIOD_H1`, `PERIOD_H4`, and `PERIOD_D1` data directly from your broker.
Bitcoin
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
3
100%
63
71%
11%
9.13
0.62
USD
USD
17%
1:200