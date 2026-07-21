СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC Universal Breakout
Nanayakkarage Don Ishara Samantha

BTC Universal Breakout

Nanayakkarage Don Ishara Samantha
Nanayakkarage Don Ishara Samantha

Nanayakkarage Don Ishara Samantha

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 20%
XMGlobal-MT5 5
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
45 (71.42%)
Убыточных трейдов:
18 (28.57%)
Лучший трейд:
2.04 USD
Худший трейд:
-0.46 USD
Общая прибыль:
44.13 USD (464 562 pips)
Общий убыток:
-4.83 USD (48 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (15.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.57 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
11.23%
Макс. загрузка депозита:
4.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
28.48
Длинных трейдов:
27 (42.86%)
Коротких трейдов:
36 (57.14%)
Профит фактор:
9.14
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-0.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.38 USD (3)
Прирост в месяц:
19.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.38 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (1.38 USD)
По эквити:
17.20% (41.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD# 39
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD# 416K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +15.57 USD
Макс. убыток в серии: -1.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

# BTC Universal Breakout

**BTC Universal Breakout** is a premium, professional-grade algorithmic trading system explicitly engineered and exclusively tested for the high-volatility nature of ** (BTCUSD)**. Unlike standard EA's that rely on lagging indicators, this system capitalizes on pure price action breakouts across **four distinct time horizons**, allowing you to capture explosive momentum moves from intraday sessions all the way up to daily macro trends.

This EA is 100% Timeframe Independent. You can attach it to any chart, and the advanced internal engine will automatically pull the correct `PERIOD_M1`, `PERIOD_H1`, `PERIOD_H4`, and `PERIOD_D1` data directly from your broker.
Bitcoin

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 22:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 10:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 06:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 06:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.21 06:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 06:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Universal Breakout
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
239
USD
3
100%
63
71%
11%
9.13
0.62
USD
17%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.