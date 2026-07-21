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信号 / MetaTrader 5 / BTC Universal Breakout
Nanayakkarage Don Ishara Samantha

BTC Universal Breakout

Nanayakkarage Don Ishara Samantha
Nanayakkarage Don Ishara Samantha

Nanayakkarage Don Ishara Samantha

0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 20%
XMGlobal-MT5 5
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
48 (72.72%)
亏损交易:
18 (27.27%)
最好交易:
2.04 USD
最差交易:
-0.46 USD
毛利:
44.46 USD (467 949 pips)
毛利亏损:
-4.83 USD (48 231 pips)
最大连续赢利:
12 (15.57 USD)
最大连续盈利:
15.57 USD (12)
夏普比率:
0.80
交易活动:
11.23%
最大入金加载:
4.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
4 小时
采收率:
28.72
长期交易:
27 (40.91%)
短期交易:
39 (59.09%)
利润因子:
9.20
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-0.27 USD
最大连续失误:
3 (-1.38 USD)
最大连续亏损:
-1.38 USD (3)
每月增长:
19.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.38 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (1.38 USD)
净值:
17.20% (41.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD# 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD# 40
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD# 420K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.04 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +15.57 USD
最大连续亏损: -1.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

# BTC Universal Breakout

**BTC Universal Breakout** is a premium, professional-grade algorithmic trading system explicitly engineered and exclusively tested for the high-volatility nature of ** (BTCUSD)**. Unlike standard EA's that rely on lagging indicators, this system capitalizes on pure price action breakouts across **four distinct time horizons**, allowing you to capture explosive momentum moves from intraday sessions all the way up to daily macro trends.

This EA is 100% Timeframe Independent. You can attach it to any chart, and the advanced internal engine will automatically pull the correct `PERIOD_M1`, `PERIOD_H1`, `PERIOD_H4`, and `PERIOD_D1` data directly from your broker.
Bitcoin

没有评论
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 22:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 10:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 06:18
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 06:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.21 06:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 06:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BTC Universal Breakout
每月30 USD
20%
0
0
USD
240
USD
4
100%
66
72%
11%
9.20
0.60
USD
17%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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