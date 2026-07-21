- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
48 (72.72%)
亏损交易:
18 (27.27%)
最好交易:
2.04 USD
最差交易:
-0.46 USD
毛利:
44.46 USD (467 949 pips)
毛利亏损:
-4.83 USD (48 231 pips)
最大连续赢利:
12 (15.57 USD)
最大连续盈利:
15.57 USD (12)
夏普比率:
0.80
交易活动:
11.23%
最大入金加载:
4.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
4 小时
采收率:
28.72
长期交易:
27 (40.91%)
短期交易:
39 (59.09%)
利润因子:
9.20
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-0.27 USD
最大连续失误:
3 (-1.38 USD)
最大连续亏损:
-1.38 USD (3)
每月增长:
19.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.38 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (1.38 USD)
净值:
17.20% (41.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD#
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD#
|420K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.04 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +15.57 USD
最大连续亏损: -1.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
# BTC Universal Breakout
**BTC Universal Breakout** is a premium, professional-grade algorithmic trading system explicitly engineered and exclusively tested for the high-volatility nature of ** (BTCUSD)**. Unlike standard EA's that rely on lagging indicators, this system capitalizes on pure price action breakouts across **four distinct time horizons**, allowing you to capture explosive momentum moves from intraday sessions all the way up to daily macro trends.
This EA is 100% Timeframe Independent. You can attach it to any chart, and the advanced internal engine will automatically pull the correct `PERIOD_M1`, `PERIOD_H1`, `PERIOD_H4`, and `PERIOD_D1` data directly from your broker.
Bitcoin
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
240
USD
USD
4
100%
66
72%
11%
9.20
0.60
USD
USD
17%
1:200