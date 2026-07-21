- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
57 (82.60%)
Убыточных трейдов:
12 (17.39%)
Лучший трейд:
15.28 USD
Худший трейд:
-3.18 USD
Общая прибыль:
154.33 USD (13 083 pips)
Общий убыток:
-22.57 USD (2 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (22.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.12 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.55%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
41.43
Длинных трейдов:
27 (39.13%)
Коротких трейдов:
42 (60.87%)
Профит фактор:
6.84
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-1.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.18 USD (1)
Прирост в месяц:
13.18%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.94 USD
Максимальная:
3.18 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.22% (2.22 USD)
По эквити:
12.91% (145.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|27
|USDCAD+
|17
|EURUSD+
|14
|EURGBP+
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|32
|USDCAD+
|35
|EURUSD+
|41
|EURGBP+
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|3.2K
|USDCAD+
|3.9K
|EURUSD+
|2.6K
|EURGBP+
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.28 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.80 USD
Макс. убыток в серии: -3.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
95%
69
82%
100%
6.83
1.91
USD
USD
13%
1:500