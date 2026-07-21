- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
59 (80.82%)
亏损交易:
14 (19.18%)
最好交易:
15.28 USD
最差交易:
-3.89 USD
毛利:
161.07 USD (13 558 pips)
毛利亏损:
-28.88 USD (2 867 pips)
最大连续赢利:
9 (22.80 USD)
最大连续盈利:
28.12 USD (8)
夏普比率:
0.56
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.55%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
33.98
长期交易:
31 (42.47%)
短期交易:
42 (57.53%)
利润因子:
5.58
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-2.06 USD
最大连续失误:
1 (-3.89 USD)
最大连续亏损:
-3.89 USD (1)
每月增长:
13.22%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.94 USD
最大值:
3.89 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.34% (3.89 USD)
净值:
12.91% (145.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|30
|USDCAD+
|17
|EURUSD+
|15
|EURGBP+
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|36
|USDCAD+
|35
|EURUSD+
|37
|EURGBP+
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|3.3K
|USDCAD+
|3.9K
|EURUSD+
|2.2K
|EURGBP+
|1.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.28 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.80 USD
最大连续亏损: -3.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
95%
73
80%
100%
5.57
1.81
USD
USD
13%
1:500