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Raphael Man Ka Cheung

BBLKS

Raphael Man Ka Cheung
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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 13%
VantageMarkets-Live 5
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
59 (80.82%)
亏损交易:
14 (19.18%)
最好交易:
15.28 USD
最差交易:
-3.89 USD
毛利:
161.07 USD (13 558 pips)
毛利亏损:
-28.88 USD (2 867 pips)
最大连续赢利:
9 (22.80 USD)
最大连续盈利:
28.12 USD (8)
夏普比率:
0.56
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.55%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
33.98
长期交易:
31 (42.47%)
短期交易:
42 (57.53%)
利润因子:
5.58
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-2.06 USD
最大连续失误:
1 (-3.89 USD)
最大连续亏损:
-3.89 USD (1)
每月增长:
13.22%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.94 USD
最大值:
3.89 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.34% (3.89 USD)
净值:
12.91% (145.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 30
USDCAD+ 17
EURUSD+ 15
EURGBP+ 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 36
USDCAD+ 35
EURUSD+ 37
EURGBP+ 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 3.3K
USDCAD+ 3.9K
EURUSD+ 2.2K
EURGBP+ 1.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.28 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.80 USD
最大连续亏损: -3.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.28 07:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 03:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 03:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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资金
结余
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交易
赢%
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预期回报
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BBLKS
每月30 USD
13%
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5
95%
73
80%
100%
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1.81
USD
13%
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