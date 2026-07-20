- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
48 (67.60%)
Убыточных трейдов:
23 (32.39%)
Лучший трейд:
188.97 USD
Худший трейд:
-71.36 USD
Общая прибыль:
767.25 USD (23 321 pips)
Общий убыток:
-503.13 USD (15 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (136.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
9.29%
Макс. загрузка депозита:
16.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
42 (59.15%)
Коротких трейдов:
29 (40.85%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
15.98 USD
Средний убыток:
-21.88 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-167.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.14 USD (6)
Прирост в месяц:
52.82%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.47 USD
Максимальная:
245.57 USD (32.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.87% (245.21 USD)
По эквити:
9.15% (43.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +188.97 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +136.58 USD
Макс. убыток в серии: -167.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
764
USD
USD
4
45%
71
67%
9%
1.52
3.72
USD
USD
33%
1:500