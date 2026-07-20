- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
101
盈利交易:
67 (66.33%)
亏损交易:
34 (33.66%)
最好交易:
188.97 USD
最差交易:
-93.18 USD
毛利:
1 001.25 USD (28 813 pips)
毛利亏损:
-781.42 USD (21 005 pips)
最大连续赢利:
14 (136.58 USD)
最大连续盈利:
219.52 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
10.34%
最大入金加载:
16.78%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
67
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
0.90
长期交易:
59 (58.42%)
短期交易:
42 (41.58%)
利润因子:
1.28
预期回报:
2.18 USD
平均利润:
14.94 USD
平均损失:
-22.98 USD
最大连续失误:
6 (-167.14 USD)
最大连续亏损:
-167.14 USD (6)
每月增长:
44.00%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
20.47 USD
最大值:
245.57 USD (32.92%)
相对跌幅:
结余:
32.87% (245.21 USD)
净值:
9.15% (43.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +188.97 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +136.58 USD
最大连续亏损: -167.14 USD
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预期回报
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每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
720
USD
USD
4
33%
101
66%
10%
1.28
2.18
USD
USD
33%
1:500