- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
66.55 USD (5 270 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (66.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.09
Торговая активность:
94.54%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (40.00%)
Коротких трейдов:
9 (60.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.44 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.42% (28.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|16
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|611
|AUDUSD
|540
|USDJPY
|916
|NZDUSD
|211
|EURUSD
|763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +66.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
15
100%
95%
n/a
4.44
USD
USD
1%
1:500