СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trading 5
Man Lung Cheung

Trading 5

Man Lung Cheung
Man Lung Cheung

Man Lung Cheung

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
PepperstoneBS-Edge11
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
66.55 USD (5 270 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (66.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.09
Торговая активность:
94.54%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (40.00%)
Коротких трейдов:
9 (60.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.44 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.42% (28.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 2
NZDUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 20
GBPUSD 16
USDCAD 4
AUDUSD 5
USDJPY 6
NZDUSD 2
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.2K
GBPUSD 1.1K
USDCAD 611
AUDUSD 540
USDJPY 916
NZDUSD 211
EURUSD 763
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +66.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 01:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 12:49
Share of trading days is too low
2026.07.21 12:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 16:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 16:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 16:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.20 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 16:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading 5
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
2K
USD
4
100%
15
100%
95%
n/a
4.44
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.