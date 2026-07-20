- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
13.47 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
67.96 USD (5 409 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
16 (67.96 USD)
最大连续盈利:
67.96 USD (16)
夏普比率:
1.06
交易活动:
95.55%
最大入金加载:
1.07%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
6 (37.50%)
短期交易:
10 (62.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.25 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.42% (28.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|16
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|6
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|611
|AUDUSD
|540
|USDJPY
|916
|EURUSD
|902
|NZDUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.47 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +67.96 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
16
100%
96%
n/a
4.25
USD
USD
1%
1:500