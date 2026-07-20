СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / De Mooro
Benicanoko

De Mooro

Benicanoko
Benicanoko

Benicanoko

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 94%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
127 (91.36%)
Убыточных трейдов:
12 (8.63%)
Лучший трейд:
13.49 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
433.86 USD (21 067 pips)
Общий убыток:
-44.02 USD (1 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (93.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.68 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
1.14%
Макс. загрузка депозита:
4.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
57.16
Длинных трейдов:
59 (42.45%)
Коротких трейдов:
80 (57.55%)
Профит фактор:
9.86
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
3.42 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.75 USD (1)
Прирост в месяц:
34.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
6.82 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.28% (4.36 USD)
По эквити:
1.48% (12.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.49 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +93.68 USD
Макс. убыток в серии: -6.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 16:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 23:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.20 14:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.20 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
De Mooro
999 USD в месяц
94%
0
0
USD
890
USD
7
100%
139
91%
1%
9.85
2.80
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.