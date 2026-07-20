- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
127 (91.36%)
Убыточных трейдов:
12 (8.63%)
Лучший трейд:
13.49 USD
Худший трейд:
-6.75 USD
Общая прибыль:
433.86 USD (21 067 pips)
Общий убыток:
-44.02 USD (1 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (93.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.68 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
1.14%
Макс. загрузка депозита:
4.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
57.16
Длинных трейдов:
59 (42.45%)
Коротких трейдов:
80 (57.55%)
Профит фактор:
9.86
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
3.42 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.75 USD (1)
Прирост в месяц:
34.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
6.82 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.28% (4.36 USD)
По эквити:
1.48% (12.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.49 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +93.68 USD
Макс. убыток в серии: -6.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
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ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
94%
0
0
USD
USD
890
USD
USD
7
100%
139
91%
1%
9.85
2.80
USD
USD
1%
1:500